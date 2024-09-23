«Норникель» запустил проект по синтезу материалов для аккумуляторов

Опубликовано 23 сентября 2024, 12:231 мин.
«Норникель» запустил проект по синтезу материалов для аккумуляторовПолучены лабораторные образцы для аккумуляторов электромобилей
«Норникель» успешно завершил разработку лабораторных образцов катодных активных материалов для литий-ионных аккумуляторов в рамках проекта Батарейного технологического центра в Санкт-Петербурге, сообщил Виталий Бусько, вице-президент компании по инновациям.
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По его словам, Батарейный центр является самым современным в России и был открыт в конце 2022 года. На сегодняшний день завершены несколько исследований, подтвердивших качество полученных материалов, в том числе в независимых лабораториях, включая китайские институты.
Катодные активные материалы, произведенные «Норникелем», могут использоваться на российских заводах для создания аккумуляторных ячеек, которые в дальнейшем будут применяться для производства электромобилей.
Ранее, Виталий Бусько сообщил, что «Норникель» активно развивает технологии на основе больших языковых моделей, таких как GPT, для оптимизации работы своих сотрудников.