«Норникель» запустил проект по синтезу материалов для аккумуляторов

По его словам, Батарейный центр является самым современным в России и был открыт в конце 2022 года. На сегодняшний день завершены несколько исследований, подтвердивших качество полученных материалов, в том числе в независимых лабораториях, включая китайские институты.

Катодные активные материалы, произведенные «Норникелем», могут использоваться на российских заводах для создания аккумуляторных ячеек, которые в дальнейшем будут применяться для производства электромобилей.

Ранее, Виталий Бусько сообщил, что «Норникель» активно развивает технологии на основе больших языковых моделей, таких как GPT, для оптимизации работы своих сотрудников.