В России
Опубликовано 23 сентября 2024, 12:23
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«Норникель» запустил проект по синтезу материалов для аккумуляторов

Получены лабораторные образцы для аккумуляторов электромобилей
«Норникель» успешно завершил разработку лабораторных образцов катодных активных материалов для литий-ионных аккумуляторов в рамках проекта Батарейного технологического центра в Санкт-Петербурге, сообщил Виталий Бусько, вице-президент компании по инновациям.
«Норникель» запустил проект по синтезу материалов для аккумуляторов

© Ferra.ru

По его словам, Батарейный центр является самым современным в России и был открыт в конце 2022 года. На сегодняшний день завершены несколько исследований, подтвердивших качество полученных материалов, в том числе в независимых лабораториях, включая китайские институты.

Катодные активные материалы, произведенные «Норникелем», могут использоваться на российских заводах для создания аккумуляторных ячеек, которые в дальнейшем будут применяться для производства электромобилей.

Ранее, Виталий Бусько сообщил, что «Норникель» активно развивает технологии на основе больших языковых моделей, таких как GPT, для оптимизации работы своих сотрудников.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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