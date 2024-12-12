Новая российская нейросеть будет искать заблудившихся в лесу людей

Генеральный директор компании Никита Маслак рассказал, что нейросеть показала хорошие результаты в тестах, проведенных с использованием данных отряда. Экспериментальная версия нейросети уже продемонстрировала свою полезность в тестовых условиях, и теперь планируется ее использование в реальных поисковых операциях.

Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что в России в ближайшие три года могут появиться платформы с готовыми сервисами на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые будут доступны для использования в регионах, муниципалитетах и социальных учреждениях.