Новая российская нейросеть будет искать заблудившихся в лесу людей

Опубликовано 12 декабря 2024, 21:531 мин.
Новая российская нейросеть будет искать заблудившихся в лесу людейНовый инструмент поможет добровольцам в поисковых операциях
Российские специалисты разработали нейросеть, предназначенную для поиска пропавших людей в лесу. Эта технология была создана компанией АО «Площадь» и уже успешно протестирована в рамках работы с добровольческим отрядом «Лиза.Алерт».
© Ferra.ru
Генеральный директор компании Никита Маслак рассказал, что нейросеть показала хорошие результаты в тестах, проведенных с использованием данных отряда. Экспериментальная версия нейросети уже продемонстрировала свою полезность в тестовых условиях, и теперь планируется ее использование в реальных поисковых операциях.
Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что в России в ближайшие три года могут появиться платформы с готовыми сервисами на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые будут доступны для использования в регионах, муниципалитетах и социальных учреждениях.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги: