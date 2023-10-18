Новосибирск присоединился к программе бета-тестирования российской ОС "Аврора"

Программа "Аврора" была запущена в сентябре 2021 года, также планируется ее масштабирование. Другие российские города, такие как Екатеринбург и Барнаул, будут присоединяться к программе.

Ранее мы писали, что на выставке Kazan Digital Week был показан интерфейс ОС «Аврора 5.0».