Новосибирск присоединился к программе бета-тестирования российской ОС "Аврора"Ожидается присоединение еще нескольких городов
Руководитель бета-программы ОС "Аврора" Татьяна Казнова рассказала, что в Новосибирске стартовала бета-тестирования "Авроры" – первой национальной операционной системы России, пишет ТАСС.
Сегодня мы открываем бета-программу в новом регионе - это Новосибирск. Мы получили огромное количество заявок в Новосибирске от разработчиков, от рядовых пользователей, от тестировщиков. ... На данный момент бета-программа запущена в Москве, Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде, в Иннополисе [и в Туле].
Программа "Аврора" была запущена в сентябре 2021 года, также планируется ее масштабирование. Другие российские города, такие как Екатеринбург и Барнаул, будут присоединяться к программе.
Ранее мы писали, что на выставке Kazan Digital Week был показан интерфейс ОС «Аврора 5.0».