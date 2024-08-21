Новосибирский университет запустит лабораторию авиаиспытаний

Опубликовано 21 августа 2024, 16:28
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Новосибирский университет запустит лабораторию авиаиспытанийСовместно с Сибирский научно-исследовательский институт авиации
Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина совместно с Новосибирским государственным университетом (НГУ) до конца года откроют совместную лабораторию интеллектуальных систем испытаний авиаконструкций, сообщил директор Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами НГУ Александр Люлько.
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Лаборатория будет направлена на практическое обучение студентов и решение актуальных задач авиационной отрасли. В рамках проекта будут формироваться междисциплинарные команды для проведения стендовых и полигонных испытаний авиационной техники. Кроме того, планируется создание новых исследовательских и образовательных программ, отметил Люлько.
Также в проекте будет уделено внимание разработке программного обеспечения для беспилотных летательных аппаратов. В Академгородке откроется филиал юношеской планерной школы, а студенты НГУ смогут пройти практику в СибНИА и принять участие в новых спецкурсах.