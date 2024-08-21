Новосибирский университет запустит лабораторию авиаиспытаний

Лаборатория будет направлена на практическое обучение студентов и решение актуальных задач авиационной отрасли. В рамках проекта будут формироваться междисциплинарные команды для проведения стендовых и полигонных испытаний авиационной техники. Кроме того, планируется создание новых исследовательских и образовательных программ, отметил Люлько.

Также в проекте будет уделено внимание разработке программного обеспечения для беспилотных летательных аппаратов. В Академгородке откроется филиал юношеской планерной школы, а студенты НГУ смогут пройти практику в СибНИА и принять участие в новых спецкурсах.