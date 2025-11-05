Новый биокерамический имплантат из диоксида циркония создали в Краснодаре

Имплантат повторяет оттенок естественной зубной эмали, поэтому подходит для восстановления зубов в области улыбки. Также конструкция не влияет на качество снимков МРТ и КТ, что позволяет проводить диагностику без ее удаления.

В ближайшее время планируется начать доклинические исследования на лабораторных животных. Первые результаты ожидаются к концу 2025 года.

В случае успешного прохождения тестов планируется наладить производство до 30 тысяч имплантатов в год.

Ранее в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые разработали новое защитное покрытие для магниевых сплавов, используемых в биоразлагаемых имплантатах. Материал состоит из полимерной основы с добавлением нанотрубок галлуазита и керамикоподобного слоя, заполненного бензотриазолом. Такое покрытие замедляет коррозию и совместимо с тканями человека.