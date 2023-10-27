Новый питерский прибор вырабатывает электричество от спортивных тренажеров

В своей сути проект заключается в установке генераторов на различные виды тренажеров, так что энергия, затрачиваемая во время занятий спортом, преобразуется в электричество. Важным моментом является то, что стоимость такого генератора значительно ниже зарубежных аналогов. Эффективное использование подобных устройств в фитнес-залах может существенно снизить расходы на энергию.

Это инновационное решение не только мотивирует людей заниматься физической активностью, но также помогает снижать выбросы углекислого газа в атмосферу, что способствует экологической защите природы. В настоящее время студенты работают над адаптацией этой технологии к возможным тренажерам и ведут переговоры о сотрудничестве с фитнес-клубами.