Новым руководителем Центра подготовки космонавтов назначили Олега Кононенко

Опубликовано 22 марта 2026, 22:01
Новым руководителем Центра подготовки космонавтов назначили Олега КононенкоОн провел на МКС 1111 дней
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов объявил о назначении Олега Кононенко на пост директора Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Космонавт, Герой России, установил рекорд по суммарному пребыванию на Международной космической станции — 1111 дней.
В новой должности Кононенко видит две главные задачи. Первая заключается в продолжении подготовки экипажей к полетам на Международную космическую станцию (МКС). Вторая в адаптировании центра к работе с будущей Российской орбитальной станцией (РОС).
Ранее стало известно, что холдинг «Российские космические системы» (РКС) разрабатывает наземную инфраструктуру для управления Российской орбитальной станцией (РОС). Сеть командно-измерительных пунктов развернут от Калининграда до Камчатки. На Сахалине построят новый трассовый измерительный пункт на траектории полёта ракет.