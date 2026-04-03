Опытную зону 5G запустят на геостационарной орбите

Опубликовано 03 апреля 2026, 19:071 мин.
Опытную зону 5G запустят на геостационарной орбитеВ проекте задействовано 300 предприятий
ФГУП «Космическая связь» планирует в текущем году развернуть и запустить опытную зону связи 5G с использованием спутников на геостационарной орбите (ГСО). Об этом сообщили в рамках демо-дня индустриального центра компетенций «Спутниковая связь». Цель. проекта является формирование инновационных решений на базе технологии.
Генеральный директор Алексей Волин отметил, что одна из приоритетных задач предприятия — обеспечение стабильной и независимой работы отечественной спутниковой группировки на геостационарной орбите. За последние полгода было проведено семь конкурсов на создание семи космических аппаратов. В работах по формированию группировки участвуют 300 предприятий.
Ранее российская компания «Бюро 1440» вывела на ракете «Союз-2.1Б» первые 16 космических аппаратов низкоорбитальной системы связи «Рассвет», которая рассматривается как отечественная альтернатива Starlink. После выхода на опорную орбиту спутники успешно отделились и перешли под управление центра бюро.