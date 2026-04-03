Опытную зону 5G запустят на геостационарной орбите

Генеральный директор Алексей Волин отметил, что одна из приоритетных задач предприятия — обеспечение стабильной и независимой работы отечественной спутниковой группировки на геостационарной орбите. За последние полгода было проведено семь конкурсов на создание семи космических аппаратов. В работах по формированию группировки участвуют 300 предприятий.

Ранее российская компания «Бюро 1440» вывела на ракете «Союз-2.1Б» первые 16 космических аппаратов низкоорбитальной системы связи «Рассвет», которая рассматривается как отечественная альтернатива Starlink. После выхода на опорную орбиту спутники успешно отделились и перешли под управление центра бюро.