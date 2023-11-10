Орбиту МКС скорректировали на 2,5 км перед запуском «Прогресса МС-25»Двигатели работали в течение 905,7 секунд
В госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что орбита Международной космической станции (МКС) была успешно скорректирована на 2,5 км, в подготовке к предстоящему запуску грузового корабля "Прогресс МС-25", пишет ТАСС.
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Как пояснили в госкорпорации, коррекция орбиты необходима для создания оптимальных баллистических условий перед отправкой нового грузовика. Согласно предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,5 км и теперь составляет 417,98 км над поверхностью Земли. Маневр был успешно выполнен с использованием двигателей грузового корабля "Прогресс МС-24", которые были запущены в 00:11 мск и работали в течение 905,7 секунд.
Ранее, в Роскосмосе назвали период запуска группировки спутников «Грифон», которая включает включает в себя 136 космических аппаратов.