В России
17:51, 10 ноября 2023
1 мин.

Орбиту МКС скорректировали на 2,5 км перед запуском «Прогресса МС-25»

Двигатели работали в течение 905,7 секунд

В госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что орбита Международной космической станции (МКС) была успешно скорректирована на 2,5 км, в подготовке к предстоящему запуску грузового корабля "Прогресс МС-25", пишет ТАСС.

Орбиту МКС скорректировали на 2,5 км перед запуском «Прогресса МС-25»

© Ferra.ru

Как пояснили в госкорпорации, коррекция орбиты необходима для создания оптимальных баллистических условий перед отправкой нового грузовика. Согласно предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,5 км и теперь составляет 417,98 км над поверхностью Земли. Маневр был успешно выполнен с использованием двигателей грузового корабля "Прогресс МС-24", которые были запущены в 00:11 мск и работали в течение 905,7 секунд.

Ранее, в Роскосмосе назвали период запуска группировки спутников «Грифон», которая включает включает в себя 136 космических аппаратов.

Новости партнеров
Новости партнеров