В России
Опубликовано 19 июля 2026, 15:18
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Орешкин заявили о необходимости развивать ИИ как инструмент для человека

Технологии должны расширять возможности людей
Замруководителя администрации президента Максим Орешкин на совещании Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в Шанхае заявил, что Россия выступает за развитие ИИ как технологии, которая должна помогать людям и расширять их возможности.
Орешкин заявили о необходимости развивать ИИ как инструмент для человека

© Ferra.ru

По его словам, искусственный интеллект должен использоваться для повышения качества жизни, поддержки обучения, работы и создания новых решений. При этом технологии должны оставаться инструментом человека, а не заменять его решения непрозрачными алгоритмами.

Ранее Орешкин заявил, что ИИ не должен становиться закрытым клубом избранных. По его словам, государствам необходим недискриминационный доступ к данным, вычислительным мощностям, современным моделям и надежной энергетической инфраструктуре. Россия выступает за равные возможности в развитии технологий.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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