Орешкин заявили о необходимости развивать ИИ как инструмент для человека

По его словам, искусственный интеллект должен использоваться для повышения качества жизни, поддержки обучения, работы и создания новых решений. При этом технологии должны оставаться инструментом человека, а не заменять его решения непрозрачными алгоритмами.

Ранее Орешкин заявил, что ИИ не должен становиться закрытым клубом избранных. По его словам, государствам необходим недискриминационный доступ к данным, вычислительным мощностям, современным моделям и надежной энергетической инфраструктуре. Россия выступает за равные возможности в развитии технологий.