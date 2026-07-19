Орешкин заявили о необходимости развивать ИИ как инструмент для человека

Опубликовано 19 июля 2026, 15:181 мин.
Орешкин заявили о необходимости развивать ИИ как инструмент для человекаТехнологии должны расширять возможности людей
Замруководителя администрации президента Максим Орешкин на совещании Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в Шанхае заявил, что Россия выступает за развитие ИИ как технологии, которая должна помогать людям и расширять их возможности.
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По его словам, искусственный интеллект должен использоваться для повышения качества жизни, поддержки обучения, работы и создания новых решений. При этом технологии должны оставаться инструментом человека, а не заменять его решения непрозрачными алгоритмами.
Ранее Орешкин заявил, что ИИ не должен становиться закрытым клубом избранных. По его словам, государствам необходим недискриминационный доступ к данным, вычислительным мощностям, современным моделям и надежной энергетической инфраструктуре. Россия выступает за равные возможности в развитии технологий.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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