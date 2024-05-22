Организатора Игр будущего 2025 объявят этим летом

Опубликовано 22 мая 2024, 15:29
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Организатора Игр будущего 2025 объявят этим летомБыли получены заявки и на 2026 год
Генеральный директор Агентства развития компьютерного спорта и иных видов спорта (АРКИВС) Антон Кара объявил, что организатор турнира Игр будущего 2025 года будет назван летом этого года.
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Во время конференции Masters of sport Антон Кара отметил, что получено много заявок на проведение турниров как в 2025, так и в 2026 году. Планируется, что летом будут объявлены имена организаторов следующих игр. Кара также отметил, что проводятся инспекционные визиты для оценки потенциальных кандидатов.
Первые Игры будущего прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта. Эти соревнования отличаются новыми дисциплинами, использованием современных технологий и цифровой среды, а также включают физическую активность, отметил ТАСС.