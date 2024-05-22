Организатора Игр будущего 2025 объявят этим летом

Во время конференции Masters of sport Антон Кара отметил, что получено много заявок на проведение турниров как в 2025, так и в 2026 году. Планируется, что летом будут объявлены имена организаторов следующих игр. Кара также отметил, что проводятся инспекционные визиты для оценки потенциальных кандидатов.

Первые Игры будущего прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта. Эти соревнования отличаются новыми дисциплинами, использованием современных технологий и цифровой среды, а также включают физическую активность, отметил ТАСС.