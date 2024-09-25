Отечественный стабилизатор для самолета МС-21 превзошел импортные аналоги

Опубликовано 25 сентября 2024, 19:391 мин.
Отечественный стабилизатор для самолета МС-21 превзошел импортные аналогиСообщили в Ростехе
Госкорпорация Ростех в своем Telegram-канале сообщила, что российский стабилизатор, разработанный для отечественного самолета МС-21, оказался прочнее импортных аналогов. Испытания, проведенные в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ), показали, что стабилизатор из российских полимерных композитов демонстрирует более высокие характеристики прочности.
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Стабилизатор выполняет ключевую функцию в обеспечении балансировки и устойчивости самолета на всех режимах полета. Программа испытаний включала ряд тестов на прочность, в ходе которых основной силовой элемент стабилизатора — кессон — выдержал нагрузку на 50% выше расчетной. В то же время образец из импортных материалов разрушился значительно раньше.
Ранее, первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что российский самолет МС-21 может получить укороченную версию с уменьшенным фюзеляжем.