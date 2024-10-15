Открылся центр спортивной реабилитации в Уральском университете

Центр расположен в новом кампусе УрФУ в Новокольцовском и был создан на базе института физической культуры, спорта и молодежной политики. В рамках презентации продемонстрировали спортивный инвентарь для паралимпийских дисциплин, отметили в пресс-службе.

Камилия Мехдиева, заведующая лабораторией «Спортивные и оздоровительные технологии», отметила, что проект даст возможность людям с ОВЗ познакомиться с адаптивным спортом и попробовать себя в роли спортсмена. Центр будет работать совместно с лабораторией функциональных тестирований, что обеспечит высокую эффективность тренировок.