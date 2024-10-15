В России
Опубликовано 15 октября 2024, 11:45
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Открылся центр спортивной реабилитации в Уральском университете

Для людей с ограниченными возможностями здоровья
В пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ) сообщили, что в вузе открылся Центр спортивной реабилитации и адаптивных видов спорта, который призван помочь людям с ограниченными возможностями здоровья выбрать подходящую спортивную дисциплину.
Открылся центр спортивной реабилитации в Уральском университете
© Kelly Sikkema

Центр расположен в новом кампусе УрФУ в Новокольцовском и был создан на базе института физической культуры, спорта и молодежной политики. В рамках презентации продемонстрировали спортивный инвентарь для паралимпийских дисциплин, отметили в пресс-службе.

Камилия Мехдиева, заведующая лабораторией «Спортивные и оздоровительные технологии», отметила, что проект даст возможность людям с ОВЗ познакомиться с адаптивным спортом и попробовать себя в роли спортсмена. Центр будет работать совместно с лабораторией функциональных тестирований, что обеспечит высокую эффективность тренировок.