Открылся центр спортивной реабилитации в Уральском университете

Опубликовано 15 октября 2024, 11:451 мин.
Открылся центр спортивной реабилитации в Уральском университетеДля людей с ограниченными возможностями здоровья
В пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ) сообщили, что в вузе открылся Центр спортивной реабилитации и адаптивных видов спорта, который призван помочь людям с ограниченными возможностями здоровья выбрать подходящую спортивную дисциплину.
Центр расположен в новом кампусе УрФУ в Новокольцовском и был создан на базе института физической культуры, спорта и молодежной политики. В рамках презентации продемонстрировали спортивный инвентарь для паралимпийских дисциплин, отметили в пресс-службе.
Камилия Мехдиева, заведующая лабораторией «Спортивные и оздоровительные технологии», отметила, что проект даст возможность людям с ОВЗ познакомиться с адаптивным спортом и попробовать себя в роли спортсмена. Центр будет работать совместно с лабораторией функциональных тестирований, что обеспечит высокую эффективность тренировок.