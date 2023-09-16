Пермские ученые создали каучук для безопасного взаимодействия с микроволновым излучением

Для разработки материала использовали низкомолекулярный жидкий каучук, он водонепроницаемый, эластичный и устойчив к влаге, этими характеристиками он заинтересовал ученых.

Дальше исследователи провели испытание полученного материала, для него использовалось несколько образцов, которые облучали микроволновыми волнами при разных температурах и разном времени.

Опыт показал, что при увеличение времени облучения при температурах до - 50 градусов по Цельсию, материал сохраняет свои физико-механические характеристики и становится более упругим.

Ранее мы рассказывали, что в России создали материал с противоречивыми свойствами: он одновременно притягивает и отталкивает воду. Его будут применять для охлаждения электроники