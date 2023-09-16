Пермские ученые создали каучук для безопасного взаимодействия с микроволновым излучением

Пермские ученые создали каучук для безопасного взаимодействия с микроволновым излучениемОн не теряет свои физико-механические характеристики до - 50 градусов по Цельсию
Ученые из Пермского Политехнического университета создали материал на основе каучука для безопасного взаимодействия с микроволновым излучением.
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Для разработки материала использовали низкомолекулярный жидкий каучук, он водонепроницаемый, эластичный и устойчив к влаге, этими характеристиками он заинтересовал ученых.
Дальше исследователи провели испытание полученного материала, для него использовалось несколько образцов, которые облучали микроволновыми волнами при разных температурах и разном времени.
Опыт показал, что при увеличение времени облучения при температурах до - 50 градусов по Цельсию, материал сохраняет свои физико-механические характеристики и становится более упругим.
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