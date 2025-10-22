В России
Пермские ученые создали портативный измеритель шума авиадвигателей

Прибор в шесть раз легче аналогов при большей рабочей площади
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза создали переносной измеритель шума авиадвигателей. Устройство весит в шесть раз меньше существующих аналогов при увеличенной на 66% рабочей площади.
Разработка позволяет оценивать акустические свойства материалов без демонтажа элементов двигателя. Прибор функционирует как стетоскоп, анализируя звукопоглощающие характеристики конструкций непосредственно на месте эксплуатации.

Конструкция включает компактную трубку с двумя микрофонами, мощный излучатель и мини-компьютер для обработки информации. При массе 0,65 кг и диаметре 50 мм аппарат сохраняет работоспособность при звуковом давлении до 160 дБ.

Прототип прошел испытания на экспериментальных образцах. До конца года ученые планируют оформить патент на технологию.

