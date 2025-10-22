Пермские ученые создали портативный измеритель шума авиадвигателей

Разработка позволяет оценивать акустические свойства материалов без демонтажа элементов двигателя. Прибор функционирует как стетоскоп, анализируя звукопоглощающие характеристики конструкций непосредственно на месте эксплуатации.

Конструкция включает компактную трубку с двумя микрофонами, мощный излучатель и мини-компьютер для обработки информации. При массе 0,65 кг и диаметре 50 мм аппарат сохраняет работоспособность при звуковом давлении до 160 дБ.

Прототип прошел испытания на экспериментальных образцах. До конца года ученые планируют оформить патент на технологию.