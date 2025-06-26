В России
Опубликовано 26 июня 2025, 23:15
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Пермские ученые ускорили испытания авиадвигателей в 1,5 раза

Новая программа автоматизирует процесс тестирования
Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали программу, которая ускоряет испытания газотурбинных двигателей (ГТД) в полтора раза. Разработка позволяет автоматизировать процесс, сокращая время и снижая риск ошибок.
Пермские ученые ускорили испытания авиадвигателей в 1,5 раза

© Ferra.ru

Испытания авиадвигателей — сложный и трудоемкий процесс. Обычно оператор вручную задает параметры работы стенда, что требует высокой квалификации и может привести к неточностям. Новая программа берет на себя управление, задавая последовательность режимов, их длительность и параметры. Это исключает человеческий фактор и ускоряет тестирование.

Программное обеспечение загружается в контроллер испытательного стенда и автоматически регулирует работу клапанов, насосов и датчиков. Например, оно может менять силу тока в зависимости от оборотов двигателя, что раньше делалось вручную. Кроме того, система собирает данные о работе агрегатов и сразу выявляет отклонения.

Разработка выполнена в среде LabVIEW, которая широко используется в промышленной автоматизации. Логическая схема управления представлена в виде блок-диаграммы, что позволяет адаптировать программу для разных типов двигателей.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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