Пермские ученые ускорили испытания авиадвигателей в 1,5 раза

Испытания авиадвигателей — сложный и трудоемкий процесс. Обычно оператор вручную задает параметры работы стенда, что требует высокой квалификации и может привести к неточностям. Новая программа берет на себя управление, задавая последовательность режимов, их длительность и параметры. Это исключает человеческий фактор и ускоряет тестирование.

Программное обеспечение загружается в контроллер испытательного стенда и автоматически регулирует работу клапанов, насосов и датчиков. Например, оно может менять силу тока в зависимости от оборотов двигателя, что раньше делалось вручную. Кроме того, система собирает данные о работе агрегатов и сразу выявляет отклонения.

Разработка выполнена в среде LabVIEW, которая широко используется в промышленной автоматизации. Логическая схема управления представлена в виде блок-диаграммы, что позволяет адаптировать программу для разных типов двигателей.