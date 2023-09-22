Первая полностью российская водородная заправка собрана в Черноголовке

21:58, 22 сентября 2023
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Первая полностью российская водородная заправка собрана в ЧерноголовкеВ рамках конференции
Первую полностью российскую водородную заправочную станцию собрали в Черноголовке в рамках конференции «Топливные элементы и энергоустановки на их основе».
© Ferra
За основу станции, в которой давление рассчитано на 350 атмосфера, взяли локализованный электролизер с протонопроводящей мембраной, пишет iXBT ссылаясь на издание Indicator
По словам главы компании «Поликом» Евгения Волкова, на презентации показали устройство заправочной станции, основанное на модульной системе, в него входят модули заправки, генератора водорода и промежуточного накопителя.
Сам электролизеры производят до 10 м3 чистого водорода в час.
Ранее мы писали, что в Набережных Челнах построят водородную заправочную станцию и под нее уже выделили место в городе.