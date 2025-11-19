Первую водородную энергоустановку для судов испытали в России

Опубликовано 19 ноября 2025, 19:301 мин.
Первую водородную энергоустановку для судов испытали в РоссииКГНЦ завершил полный цикл проверок
В пресс-службе Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) сообщили, что ученые успешно испытали первую отечественную судовую энергоустановку, работающую на водороде. Разработка преобразует химическую энергию водорода в электричество с помощью батареи топливных элементов с протонообменной мембраной.
Батарея использует реакцию водорода и кислорода для генерации тока, а единственным побочным продуктом становится вода. В центре отметили высокий коэффициент полезного действия установки, низкий уровень шума и устойчивую работу при изменении нагрузки.
Испытания проходили на опытном прогулочно-экскурсионном судне проекта 00 393 в акватории Волги. Проверки подтвердили готовность энергоустановки и позволили завершить заводской этап испытаний судна.
