Первую водородную энергоустановку для судов испытали в России

Батарея использует реакцию водорода и кислорода для генерации тока, а единственным побочным продуктом становится вода. В центре отметили высокий коэффициент полезного действия установки, низкий уровень шума и устойчивую работу при изменении нагрузки.

Испытания проходили на опытном прогулочно-экскурсионном судне проекта 00 393 в акватории Волги. Проверки подтвердили готовность энергоустановки и позволили завершить заводской этап испытаний судна.

Ранее в пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученица из подмосковного Калининца Дарья Иванова разработала прототип лазерной системы для очистки водных путей ото льда.