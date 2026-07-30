В России
Опубликовано 30 июля 2026, 18:33
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Первый этап испытаний онковакцины «Энтеромикс» завершат в 2026 году

Препарат создан на основе энтеровирусов
Вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов в обзорном докладе об онколитических вирусах сообщил, что первый этап клинических исследований российской онковакцины «Энтеромикс» планируют завершить до конца 2026 года.
Первый этап испытаний онковакцины «Энтеромикс» завершат в 2026 году

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Препарат разработали специалисты НМИЦ радиологии Минздрава России и Института молекулярной биологии имени Энгельгардта. В основе вакцины используются несколько энтеровирусов.

В ходе доклинических испытаний «Энтеромикс» показал высокую эффективность. Сейчас препарат проходит этап клинических исследований.

Ранее стало известно, что за первое полугодие 2026 года в России зарегистрировали и запустили в производство 10 наименований препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, которые раньше не выпускались в стране. Они предназначены для лечения онкологии, эпилепсии, рассеянного склероза и ревматоидного артрита. Это укрепит технологический суверенитет и снизит зависимость от импорта.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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