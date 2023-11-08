Первый иностранный банк подключился к платформе оплаты по QR-коду от Сбера

Использование QR-кодов для проведения платежей становится все более популярным методом. По данным Сбера, в настоящее время на их платформе проводится почти 40 миллионов операций ежемесячно, и более 10 миллионов человек используют этот сервис каждый месяц.

Ранее мы писали, что Сбер, объявил о создании собственной кросс-банковской платформы биоэквайринга, технологии, позволяющей проводить платежи с использованием биометрических данных, таких как отпечатки пальцев или сканирование лица.