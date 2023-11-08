Сбер создаст свою платформу биоэквайринга для подключения других банков

Сбер создаст свою платформу биоэквайринга для подключения других банковКомпания уже имеет более 150 тысяч биометрических POS-терминалов
Сбер, один из крупнейших банков в России, объявил о создании собственной кросс-банковской платформы биоэквайринга. Глава банка, Герман Греф, поделился этой новостью на форуме Finopolis. Эта платформа позволит другим банкам подключиться и использовать биоэквайринг, предлагаемый Сбером, пишет ТАСС.
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Биоэквайринг - это технология, позволяющая проводить платежи с использованием биометрических данных, таких как отпечатки пальцев или сканирование лица. Сбер уже имеет более 150 тысяч биометрических POS-терминалов, которые используются для проведения таких платежей.
Создание кросс-банковской платформы означает, что другие банки смогут использовать разработки Сбера в области биоэквайринга, расширяя доступность этой технологии для своих клиентов.
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