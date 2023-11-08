В России
19:24, 08 ноября 2023
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Сбер создаст свою платформу биоэквайринга для подключения других банков

Компания уже имеет более 150 тысяч биометрических POS-терминалов

Сбер, один из крупнейших банков в России, объявил о создании собственной кросс-банковской платформы биоэквайринга. Глава банка, Герман Греф, поделился этой новостью на форуме Finopolis. Эта платформа позволит другим банкам подключиться и использовать биоэквайринг, предлагаемый Сбером, пишет ТАСС.

Сбер создаст свою платформу биоэквайринга для подключения других банков

© Ferra.ru

Биоэквайринг - это технология, позволяющая проводить платежи с использованием биометрических данных, таких как отпечатки пальцев или сканирование лица. Сбер уже имеет более 150 тысяч биометрических POS-терминалов, которые используются для проведения таких платежей.

Создание кросс-банковской платформы означает, что другие банки смогут использовать разработки Сбера в области биоэквайринга, расширяя доступность этой технологии для своих клиентов.

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