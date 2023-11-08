Сбер создаст свою платформу биоэквайринга для подключения других банков

Биоэквайринг - это технология, позволяющая проводить платежи с использованием биометрических данных, таких как отпечатки пальцев или сканирование лица. Сбер уже имеет более 150 тысяч биометрических POS-терминалов, которые используются для проведения таких платежей.

Создание кросс-банковской платформы означает, что другие банки смогут использовать разработки Сбера в области биоэквайринга, расширяя доступность этой технологии для своих клиентов.

Ранее мы писали, что компания внедрила новую систему оплаты парковочных мест в Новосибирске, предоставив жителям города удобную альтернативу оплате через терминалы, которые прекратили работу из-за приостановки лицензии французским производителем.