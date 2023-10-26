Система оплаты парковок от Сбера заработала в Новосибирске

Это решение призвано упростить процесс оплаты парковки для жителей Новосибирска и сделать его более удобным. По словам Шилова, аналогичное внедрение системы оплаты парковки в других регионах России не планируется.

Ранее мы сообщали, что Сбер запустит сервис оплаты парковок в Новосибирске, также через сайт или приложение банка. Тогда был подписан соответствующий договор о сотрудничестве между Новосибирским центром организации дорожного движения и Сбербанком.