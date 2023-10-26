В России
18:37, 26 октября 2023
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Система оплаты парковок от Сбера заработала в Новосибирске

Взамен оплаты через терминалы

Управляющий Новосибирским отделением Сбербанка, Николай Шилов, сообщил, что компания внедрила новую систему оплаты парковочных мест в Новосибирске, предоставив жителям города удобную альтернативу оплате через терминалы, которые прекратили работу из-за приостановки лицензии французским производителем, пишет ТАСС.

Система оплаты парковок от Сбера заработала в Новосибирске

© Ferra

Это решение призвано упростить процесс оплаты парковки для жителей Новосибирска и сделать его более удобным. По словам Шилова, аналогичное внедрение системы оплаты парковки в других регионах России не планируется.

Ранее мы сообщали, что Сбер запустит сервис оплаты парковок в Новосибирске, также через сайт или приложение банка. Тогда был подписан соответствующий договор о сотрудничестве между Новосибирским центром организации дорожного движения и Сбербанком.

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