Первый международный беспилотный перелет из России пройдет в 2026 году

На форуме «Транспорт России — 2025» Райкевич также проинформировал премьер-министра Михаила Мишустина о разработке единой системы идентификации для беспилотников. Эта платформа, создаваемая совместно с Минтрансом и Минпромторгом, объединит наземный, водный и воздушный транспорт. Тестирование уже провели в 30 регионах.

Мишустин назвал эту систему шагом к созданию бесшовной отечественной экосистемы управления транспортом. Он подчеркнул важность полного импортозамещения в программном обеспечении и инфраструктуре.

Ранее стало известно, что специалисты конструкторского бюро «Спектр» совместно с предприятиями «Исток» и «Беспилотные авиационные системы» завершают работу над первым российским двигателем для тяжелых беспилотных летательных аппаратов. Его мощность составит 45 кВт.