В России разработают двигатель для тяжелых беспилотников

Как сообщил исполнительный директор КБ «Спектр» Андрей Братеньков, проект находится на завершающей стадии. Новый двигатель предназначен для перспективного тяжелого беспилотника «Илья Муромец», который ранее использовал силовые установки иностранного производства.

Отечественная разработка будет стоить дешевле зарубежных аналогов. Уже сейчас в конструкции аппарата применяется российский полетный контроллер, а также производится пропеллер размерности 73×28. Создание собственного двигателя станет завершающим этапом локализации производства, отметил Братеньков.

Ранее в пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что студенты вуза создали систему беспилотников для наблюдения за чрезвычайными ситуациями на нефтехранилищах, магистральных трубопроводах, промышленных объектах и космодромах.