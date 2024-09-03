Первый российский высокоскоростной поезд получит автопилот

Опубликовано 03 сентября 2024, 18:251 мин.
Первый российский высокоскоростной поезд получит автопилотИ новые технологии
На Восточном экономическом форуме Российские железные дороги (РЖД) представили информацию о новом проекте высокоскоростного пассажирского поезда с цифровой системой управления и автопилотом. В материалах, предоставленных РИА Новости, подчеркивается, что поезд будет оснащен новыми технологиями производства, конструкции и микропроцессорной самодиагностикой.
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Проект разрабатывается совместно РЖД и группой «Синара». Завершен эскизный проект, и в данный момент идет дальнейшая разработка. Строительство первых высокоскоростных поездов начнется в 2024 году при сотрудничестве «Синары» и «Трансмашхолдинга».
Ранее, Российские железные дороги (РЖД) запустили первый частично беспилотный электропоезд «Ласточка» для пассажирских перевозок на Московском центральном кольце (МЦК). Поезд управляется полностью автоматикой, использующей нейронные сети для оценки ситуации и выполнения действий.