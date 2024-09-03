Первый российский высокоскоростной поезд получит автопилот

Проект разрабатывается совместно РЖД и группой «Синара». Завершен эскизный проект, и в данный момент идет дальнейшая разработка. Строительство первых высокоскоростных поездов начнется в 2024 году при сотрудничестве «Синары» и «Трансмашхолдинга».

Ранее, Российские железные дороги (РЖД) запустили первый частично беспилотный электропоезд «Ласточка» для пассажирских перевозок на Московском центральном кольце (МЦК). Поезд управляется полностью автоматикой, использующей нейронные сети для оценки ситуации и выполнения действий.