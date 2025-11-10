План запуска высокоскоростной магистрали Москва-Петербург подготовят к зиме

Минтранс, РЖД и правительство Москвы должны представить результаты работы до 1 декабря 2025 года. Им поручено подготовить план развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что транспортная стратегия России до 2030 года с прогнозом до 2035 года будет обновлена и представлена в правительство к 1 декабря 2026 года. Новая концепция должна учитывать новые тенденции и вызовы в отрасли, включая единые критерии принятия решений по развитию инфраструктуры и транспорта, а также вопросы, связанные с формированием высокоскоростной инфраструктуры страны, внедрением автономных технологий и достижением технологического суверенитета.