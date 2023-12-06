В России
22:49, 06 декабря 2023
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По номеру 112 вызовы на иностранных языках будет принимать ИИ

Пока в Подмосковье

Заместитель руководителя Главного управления гражданской защиты Московской области, Борис Молчанов сообщил, что "Система-112" в Подмосковье собирается добавить новую функцию: возможность принимать звонки на иностранных языках с помощью искусственного интеллекта, пишет ТАСС.

По номеру 112 вызовы на иностранных языках будет принимать ИИ

© Ferra.ru

В следующем году мы ставим перед собой задачу в рамках искусственного интеллекта внедрить именно прием вызова на иностранных языках, чтобы сначала определить язык. Потом робот будет переводить, а оператор будет работать уже с переводом.

Борис Молчанов
Заместитель руководителя Главного управления гражданской защиты Московской области

Это первый такой проект в России, где государственная служба экстренной помощи приступает к реализации подобной технологии.

Ранее мы писали, что в Российском университете дружбы народов (РУДН) готовятся к запуску новой бакалаврской программы, направленной на объединение технических и гуманитарных сфер в области искусственного интеллекта.

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