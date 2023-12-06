По номеру 112 вызовы на иностранных языках будет принимать ИИ

Это первый такой проект в России, где государственная служба экстренной помощи приступает к реализации подобной технологии.

Ранее мы писали, что в Российском университете дружбы народов (РУДН) готовятся к запуску новой бакалаврской программы, направленной на объединение технических и гуманитарных сфер в области искусственного интеллекта.