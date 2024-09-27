Почему российская молодежь и люди постарше по-разному относятся к смайлам и эмодзи

Почему российская молодежь и люди постарше по-разному относятся к смайлам и эмодзиЗумеры выбирают эмодзи, миллениалы — скобки
По словам клинического психолога Маргариты Прошиной, эмодзи выполняют проективную функцию, отражая внутреннее состояние отправителя и заменяя невербальные элементы общения, такие как тон голоса и мимика. Она отметила, что при восприятии эмодзи задействуются те же зоны мозга, что и для обработки эмоций в живом общении.
Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, отметил, что использование эмодзи формирует определенный имидж собеседника, который может не всегда соответствовать реальности.
Зумеры, родившиеся в период с 1997 по 2012 года, считают вычурные художественные средства дурным тоном, а потому предпочитают комбинацию «живой язык + эмодзи».
Харитонов также указал, что миллениалы часто ограничиваются простыми смайлами, такими как «смеющийся колобок» или скобки, для передачи эмоций, а распространенность смайлов в виде скобок характерна только для стран СНГ.
Им, как правило, лень осваивать огромное и постоянно расширяющееся количество эмодзи, а потому они привыкли ограничиваться эмодзи-смайлами «смеющегося колобка» или скобками.