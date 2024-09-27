В России
Опубликовано 27 сентября 2024, 18:22
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Почему российская молодежь и люди постарше по-разному относятся к смайлам и эмодзи

Зумеры выбирают эмодзи, миллениалы — скобки
На сегодняшний день в мире насчитывается более 3 600 эмодзи, тогда как в 1995 году Unicode Consortium утвердил всего 76. Эти символы стали неотъемлемой частью интернет-коммуникации, и, несмотря на свою легкомысленность, они могут многое рассказать о человеке, считают эксперты.
Почему российская молодежь и люди постарше по-разному относятся к смайлам и эмодзи
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По словам клинического психолога Маргариты Прошиной, эмодзи выполняют проективную функцию, отражая внутреннее состояние отправителя и заменяя невербальные элементы общения, такие как тон голоса и мимика. Она отметила, что при восприятии эмодзи задействуются те же зоны мозга, что и для обработки эмоций в живом общении.

Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, отметил, что использование эмодзи формирует определенный имидж собеседника, который может не всегда соответствовать реальности.

Зумеры, родившиеся в период с 1997 по 2012 года, считают вычурные художественные средства дурным тоном, а потому предпочитают комбинацию «живой язык + эмодзи».

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

Харитонов также указал, что миллениалы часто ограничиваются простыми смайлами, такими как «смеющийся колобок» или скобки, для передачи эмоций, а распространенность смайлов в виде скобок характерна только для стран СНГ.

Им, как правило, лень осваивать огромное и постоянно расширяющееся количество эмодзи, а потому они привыкли ограничиваться эмодзи-смайлами «смеющегося колобка» или скобками.

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru