Почему российская молодежь и люди постарше по-разному относятся к смайлам и эмодзи

По словам клинического психолога Маргариты Прошиной, эмодзи выполняют проективную функцию, отражая внутреннее состояние отправителя и заменяя невербальные элементы общения, такие как тон голоса и мимика. Она отметила, что при восприятии эмодзи задействуются те же зоны мозга, что и для обработки эмоций в живом общении.

Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, отметил, что использование эмодзи формирует определенный имидж собеседника, который может не всегда соответствовать реальности.