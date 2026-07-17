Показатели внедрения ИИ разработали для российских отраслей экономики

Опубликовано 17 июля 2026, 11:571 мин.
Показатели внедрения ИИ разработали для российских отраслей экономикиОценивать будут влияние технологий на бизнес
В России сформировали показатели для оценки эффективности внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в 19 основных отраслевых направлениях экономики, пишет ТАСС.
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По словам вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, разработанные критерии охватывают практически весь экономический сектор страны, включая финансовую сферу, госуправление, туризм и сельское хозяйство. При оценке планируется учитывать конкретные результаты применения ИИ, среди которых рост прибыли и выручки, а также сокращение расходов.
Григоренко отметил, что в обсуждении новых показателей участвуют более 350 ведомств и организаций. При подготовке системы власти учитывают опыт регионов и представителей бизнеса.
Ранее Московская биржа начала внедрение инструментов на базе искусственного интеллекта (ИИ) для выявления операций с признаками манипулирования рынком и инсайдерской торговли.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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