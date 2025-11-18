Полный цикл производства биодеградируемых имплантатов создали в Томске

Особенностью разработки стала технология модификации поверхности имплантатов и создание эластичных биорезорбируемых материалов. Имплантаты выполняют функцию каркаса для регенерации тканей и не требуют повторной операции для извлечения.

Разработка уже применяется в Центре Илизарова. Она смогла сократить сроки лечения в два-четыре раза. Имплантаты предназначены для замещения обширных костных дефектов, восстановления деформаций скелета и реконструкции челюстных костей, добавили в пресс-службе.

Ранее ученые Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта разработали композитный материал для регенерации костной ткани. Разработка может найти применение в создании костных имплантов, которые будут быстрее приживаться и меньше отторгаться организмом.