Опубликовано 18 ноября 2025, 18:56
Полный цикл производства биодеградируемых имплантатов создали в Томске

Разработка позволяет сократить сроки лечения в несколько раз
В пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ) сообщили, что ученые вуза разработали полный цикл производства биодеградируемых имплантатов для костной ткани. Материалы на основе поликапролактона с добавлением гидроксиапатита постепенно замещаются естественной костной тканью.
Особенностью разработки стала технология модификации поверхности имплантатов и создание эластичных биорезорбируемых материалов. Имплантаты выполняют функцию каркаса для регенерации тканей и не требуют повторной операции для извлечения.

Разработка уже применяется в Центре Илизарова. Она смогла сократить сроки лечения в два-четыре раза. Имплантаты предназначены для замещения обширных костных дефектов, восстановления деформаций скелета и реконструкции челюстных костей, добавили в пресс-службе.

Ранее ученые Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта разработали композитный материал для регенерации костной ткани. Разработка может найти применение в создании костных имплантов, которые будут быстрее приживаться и меньше отторгаться организмом.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
