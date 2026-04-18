Пользователи мессенджера Max отправили 90 млрд сообщений

Опубликовано 18 апреля 2026, 17:551 мин.
Пользователи мессенджера Max отправили 90 млрд сообщенийЗа первый квартал 2026 года
В пресс-службе национального мессенджера Max сообщили о резком росте активности пользователей. За первый квартал 2026 года люди отправили более 90 миллиардов сообщений и совершили свыше 3 миллиардов звонков. Для сравнения, за три квартала прошлого года было отправлено всего 10 миллиардов сообщений и сделано 2,2 миллиарда звонков, пишет РИА Новости.
Таким образом, в январе-марте текущего года количество отправленных сообщений выросло в девять раз по сравнению с показателем за весь предыдущий период с момента запуска сервиса в марте 2025 года. Число звонков увеличилось в полтора раза.
С момента запуска мессенджера в марте 2025 года пользователи Max отправили более 100 миллиардов сообщений и совершили 5,2 миллиарда звонков.