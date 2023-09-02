Появились новые подробности о российской игре «Смута»

«Загоскин изначально писал своё произведение как рыцарский роман с многочисленными отступлениями, прямой речью, героическими воззваниями и т.д. и т.п. У нас сценарий более динамичный: больше экшена, больше событий, каких-то метаморфоз», — говорит Копцев.

А вот персонажи из игры практически схожи с героями из книги. В игре будут: князь Юрий Милославский, Анасталия Кручина-Шалонская, Кирша, боярин Тимофей Кручина-Шалонский, его помощник Григорий и многие другие, рассказал руководитель Cyberia Nova.

По словам разработчиков, в игре также будет множество боссов.