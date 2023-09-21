Правительство продолжит поддержку цифровизации российских компаний

Правительство продолжит поддержку цифровизации российских компанийОб этом рассказал глава Минцифры во время Kazan Digital Week
Глава Минцифры Максут Шадаев на пленарном заседании форума Kazan Digital Week рассказал, что правительство продолжит поддержку цифровизации крупных российских компании, которым необходимо заместить инностранные компьютерные программы при условии, что они будут сами разрабатывать их, пишет РИА Новости.
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Главный фокус правительства будет сосредоточен на поддержке цифровизации крупных отечественных компаний, и здесь программа финансового участия будет продолжена. Для тех компаний, которые вынуждены замещать зарубежные программные решения, правительство будет давать софинансирование, но при условии, что непосредственно сами разработки делать эти компании и права на разработки останутся у них, чтобы дальше могли их тиражировать.
Недавно мы рассказывали, что в Казани стартовал международный IT-форум Kazan Digital Week. Об этом написали Минцифры в своем Teltgram-канале.