Правительство продолжит поддержку цифровизации российских компаний

Главный фокус правительства будет сосредоточен на поддержке цифровизации крупных отечественных компаний, и здесь программа финансового участия будет продолжена. Для тех компаний, которые вынуждены замещать зарубежные программные решения, правительство будет давать софинансирование, но при условии, что непосредственно сами разработки делать эти компании и права на разработки останутся у них, чтобы дальше могли их тиражировать.