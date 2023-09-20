19:54, 20 сентября 2023
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В Казани стартовал международный IT-форум Kazan Digital WeekОн продлится до 22 сентября
Минцифры в своем Telegram-канале анонсировали, что в Казани стартовал международный IT-форум Kazan Digital Week.
© Ferra
Он продлится до 22 сентября, а по итогам Минцифры определят регионы, которые первые запустят технологичные решения.
На форуме пройдет крупнейшая технологическая выставка, выступят эксперты из разных областей, пройдет дискуссия по внедрению современных ИТ-решений и работа на стратсессиях по созданию сервисов на ГосТехе.
А также пройдет чемпионат в сфере цифровых технологий DigitalSkills 2023.
Недавно прошел первый этап «Битвы роботов» и Минцифры в своем Telegram-канале назвали первые шесть команд полуфинала чемпионата «Битвы роботов». Следующий этап пройдет 20-21 октября в Перми.