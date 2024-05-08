Предприятие Ростех ускорит сертификацию двигателя с помощью цифрового двойника

Технология цифрового двойника разрабатывается совместно с ведущими инженерными школами и отечественными разработчиками программного обеспечения. Это поможет значительно повысить эффективность сертификационных испытаний и обоснования соответствия требованиям.

Заместитель начальника ОКБ-1 по расчетно-исследовательским работам «ОДК-Сатурн» Кирилл Виноградов подчеркнул, что цель цифровой сертификации — не заменить реальные испытания, а сократить их объем и ресурсы. Это позволит сначала провести виртуальные испытания, а затем перейти к натурным, имея уже отточенные результаты компьютерного моделирования.