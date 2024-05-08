Предприятие Ростех ускорит сертификацию двигателя с помощью цифрового двойника

Опубликовано 08 мая 2024, 03:00
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Предприятие Ростех ускорит сертификацию двигателя с помощью цифрового двойникаИ компьютерного моделирования
Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн», входит в госкорпорацию Ростех, начинает использовать цифровую сертификацию для авиадвигателя ПД-8. Это позволит сократить объем натурных испытаний и ускорить процесс сертификации. Применение компьютерного моделирования и цифрового двойника позволит проверить работоспособность двигателя в различных условиях, включая экстремальные.
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Технология цифрового двойника разрабатывается совместно с ведущими инженерными школами и отечественными разработчиками программного обеспечения. Это поможет значительно повысить эффективность сертификационных испытаний и обоснования соответствия требованиям.
Заместитель начальника ОКБ-1 по расчетно-исследовательским работам «ОДК-Сатурн» Кирилл Виноградов подчеркнул, что цель цифровой сертификации — не заменить реальные испытания, а сократить их объем и ресурсы. Это позволит сначала провести виртуальные испытания, а затем перейти к натурным, имея уже отточенные результаты компьютерного моделирования.