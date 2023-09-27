Премия за вклад в развитие искусственного интеллекта учреждена в России

Заявки на участие принимаются с 25 сентября по 20 октября на официальном сайте. Награду будут вручать по трем категориям, это ученым, регионам и компаниям.

Ранее мы писали, что российская нейросеть GigaChat стала доступна на всех устройствах экосистемы Сбер