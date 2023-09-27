Премия за вклад в развитие искусственного интеллекта учреждена в России

Премия за вклад в развитие искусственного интеллекта учреждена в РоссииНаграду будут вручать трем категориям
В пресс-служба Сбера, который входит в Альянс в сфере искусственного интеллекта РФ в беседе с ТАСС рассказали, что АНО "Цифровая экономика" и Альянс в сфере искусственного интеллекта учредили первую национальную премию за внесенный вклад в развитие искусственного интеллекта..
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АНО "Цифровая экономика" и Альянс в сфере искусственного интеллекта объявили о запуске Национальной премии за вклад в развитие ИИ "Лидеры искусственного интеллекта". Премия проводится при поддержке правительства РФ.
Заявки на участие принимаются с 25 сентября по 20 октября на официальном сайте. Награду будут вручать по трем категориям, это ученым, регионам и компаниям.
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