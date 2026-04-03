Президент РАН: команда роботов обыграет футболистов к концу 2030-х годов

Опубликовано 03 апреля 2026, 23:17
Президент РАН: команда роботов обыграет футболистов к концу 2030-х годовМировая дорожная карта развития робототехники
Президент Российской академии наук Геннадий Красников в интервью РИА Новости заявил, что к концу следующего десятилетия сборная роботов сможет победить команду людей по футболу. Эта задача заложена в мировую дорожную карту развития технологий.
По словам академика, дорожная карта в сфере робототехники и искусственного интеллекта (ИИ) существует уже около десяти лет. Ученые во всем мире примерно понимают, какие задачи и в какие сроки будут решены. Развитие робототехники идет быстрыми темпам
Ранее стало известно, что правительство России планирует к 2028 году внедрить сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ) для выявления потенциала спортсменов. Система поможет планировать подготовку с учетом индивидуальных особенностей. Необходимость создания такого сервиса связана с задачей выявлять перспективных спортсменов до их поступления в организации спортивной подготовки.