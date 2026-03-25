В России к 2028 году внедрят ИИ для оценки спортсменов

Опубликовано 25 марта 2026, 23:361 мин.
В России к 2028 году внедрят ИИ для оценки спортсменовСервис будет помогать планировать подготовку
Правительство России планирует к 2028 году внедрить сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ) для выявления потенциала спортсменов. Система поможет планировать подготовку с учетом индивидуальных особенностей. Проект направлен на обработку данных с ИИ, пишет РИА Новости.
© Ferra.ru
Необходимость создания такого сервиса связана с задачей выявлять перспективных спортсменов до их поступления в организации спортивной подготовки. Разработка позволит учитывать индивидуальные характеристики при планировании тренировочного процесса. Внедрение сервиса запланировано на 2028 год.
Ранее Правительство России сформировало подкомиссию по развитию и внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Ее возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Структура станет «внутренним правительственным штабом» для оперативного решения вопросов, связанных с применением ИИ в промышленности, социальной сфере и государственном управлении.