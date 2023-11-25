Президент России призвал увеличить мощности российских суперкомпьютеров

Владимир Путин подчеркнул критическую важность этого шага для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта в стране. Подобное увеличение мощностей позволит существенно улучшить возможности в этой области исследований.

Ранее мы писали, что президент России, Владимир Путин, выразил требование обеспечить доступ отечественных ученых к существующим и разрабатываемым в России суперкомпьютерным системам. Он также отметил необходимость предоставления особых льгот для аспирантов, студентов и школьников, занимающихся исследованиями в области искусственного интеллекта.