Путин поручил обеспечить доступ к суперкомпьютерам для российских ученых

Путин поручил обеспечить доступ к суперкомпьютерам для российских ученыхА также для аспирантов, студентов и школьников
Президент России, Владимир Путин, выразил требование обеспечить доступ отечественных ученых к существующим и разрабатываемым в России суперкомпьютерным системам. Он также отметил необходимость предоставления особых льгот для аспирантов, студентов и школьников, занимающихся исследованиями в области искусственного интеллекта, пишет РИА Новости.
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Путин выдвинул эту инициативу на пленарном заседании конференции AI Journey, обратившись к правительству, Российской академии наук и альянсу в области искусственного интеллекта. Он подчеркнул важность обеспечения специальных привилегий для ученых, студентов и школьников, активно занимающихся исследованиями в области ИИ.
Ранее мы писали, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Университет ИТМО заключили соглашение о сотрудничестве для разработки и продвижения мировой платформы по предоставлению услуг на основе искусственного интеллекта (ИИ) с применением облачных технологий (AIaaS).