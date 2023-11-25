Путин поручил обеспечить доступ к суперкомпьютерам для российских ученых

Путин выдвинул эту инициативу на пленарном заседании конференции AI Journey, обратившись к правительству, Российской академии наук и альянсу в области искусственного интеллекта. Он подчеркнул важность обеспечения специальных привилегий для ученых, студентов и школьников, активно занимающихся исследованиями в области ИИ.

Ранее мы писали, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Университет ИТМО заключили соглашение о сотрудничестве для разработки и продвижения мировой платформы по предоставлению услуг на основе искусственного интеллекта (ИИ) с применением облачных технологий (AIaaS).