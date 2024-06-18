В России
Опубликовано 18 июня 2024, 23:59
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Президент России утвердил приоритеты научно-технологического развития

Правительство разработает финансовые механизмы
Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий ключевые направления научно-технологического развития страны и важнейшие наукоемкие технологии.
Президент России утвердил приоритеты научно-технологического развития

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Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, включает в себя задачи по совершенствованию высокоэффективной энергетики, укреплению социокультурной идентичности и повышению уровня образования, пишет РИА Новости.

Правительству поручено в течение трех месяцев разработать финансовые механизмы и ускоренные программы внедрения указанных технологий в экономику, включая нацпроекты. В перечень наукоемких технологий входят инновации в области биомедицины и когнитивных технологий для поддержания здоровья и активного долголетия.

Ранее, на заседании Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству была представлена рекомендация введения маркировки, отражающей положительные характеристики игр, способных использоваться в сфере образования и воспитания.