Путин назвал критически важным доступ в интернет для малых сел

Опубликовано 24 апреля 2026, 20:321 мин.
Путин назвал критически важным доступ в интернет для малых селОсобенно при паводках
Президент РФ Владимир Путин заявил о важности доступа к интернету в малых населенных пунктах, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций, включая паводки.
В ходе видеоконференции с правительством он отметил, что работа по обеспечению связи в поселениях с населением от 100 до 1000 человек продолжается. Путин подчеркнул, что в период паводков и изоляции населенных территорий доступ к интернету становится важным для людей.
Ранее президент Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что в России необходимо обеспечить бесперебойную работу жизненно важных сервисов даже в периоды ограничений мобильного интернета, вводимые из‑за угроз атак беспилотников. На сайте Кремля отмечено, что президент поручил, что портал Госуслуг, платёжные системы, запись к врачу должны функционировать при любых базовых ограничениях. Минцифры тем временем расширило перечень доступных ресурсов.