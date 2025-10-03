Путин отметил достижения России в сфере ИИ

Опубликовано 03 октября 2025, 22:531 мин.
Путин отметил достижения России в сфере ИИПрезидент подчеркнул успешные разработки
Владимир Путин заявил о значительных успехах России в области искусственного интеллекта (ИИ). Выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», президент отметил наличие у страны серьезных наработок в этой сфере.
Путин подчеркнул, что отечественные разработки в сфере искусственного интеллекта уже представляют значительные достижения. Отдельные компании показывают особенно хорошие результаты.
Напомним, что Владимир Путин поддержал идею применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в бюджетном процессе. По его словам, на текущем этапе развития технологий ИИ способен помогать в принятии решений, но не заменять собой экспертов. Такие инструменты могут использоваться в работе правительства и Центрального банка для анализа данных и подготовки предложений. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
