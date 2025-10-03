Путин отметил достижения России в сфере ИИ

Путин подчеркнул, что отечественные разработки в сфере искусственного интеллекта уже представляют значительные достижения. Отдельные компании показывают особенно хорошие результаты.

Напомним, что Владимир Путин поддержал идею применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в бюджетном процессе. По его словам, на текущем этапе развития технологий ИИ способен помогать в принятии решений, но не заменять собой экспертов. Такие инструменты могут использоваться в работе правительства и Центрального банка для анализа данных и подготовки предложений. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).