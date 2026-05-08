Путин отметил помощь ИИ в поиске пропавших детей

Опубликовано 08 мая 2026, 15:111 мин.
Путин отметил помощь ИИ в поиске пропавших детейСистема работает в 70 регионах
Во время встречи с главой Ростеха Сергеем Чемезовым президент России Владимир Путин обсудил применение систем видеоаналитики с искусственным интеллектом (ИИ). По словам руководителя госкорпорации, технология уже используется более чем в 70 регионах страны.
Система помогает правоохранительным органам искать пропавших людей и подозреваемых. В качестве примера привели Новосибирскую область, где за 2025 год с помощью ИИ удалось обнаружить около 120 пропавших детей.
Путин отметил, что технология уже приносит практическую пользу.
Ранее стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе планируют запустить систему видеоаналитики на основе ИИ для поиска автомобилей по ориентировкам. Алгоритмы NtechLab обрабатывают данные с дорожных камер, мгновенно сверяя номера, модели и цвета с базами разыскиваемых машин. Это поможет находить угнанные авто и тех, кто скрылся с места ДТП.