Путин отметил помощь ИИ в поиске пропавших детей

Система помогает правоохранительным органам искать пропавших людей и подозреваемых. В качестве примера привели Новосибирскую область, где за 2025 год с помощью ИИ удалось обнаружить около 120 пропавших детей.

Путин отметил, что технология уже приносит практическую пользу.

Ранее стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе планируют запустить систему видеоаналитики на основе ИИ для поиска автомобилей по ориентировкам. Алгоритмы NtechLab обрабатывают данные с дорожных камер, мгновенно сверяя номера, модели и цвета с базами разыскиваемых машин. Это поможет находить угнанные авто и тех, кто скрылся с места ДТП.