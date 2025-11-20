Путин поручил оценивать регионы по внедрению ИИ

Президент отметил, что цифровой прогресс продолжает набирать обороты. По его словам, в обозримом будущем появятся технологии, превосходящие возможности существующих систем. При это он выразил уверенность, что значительный вклад в решение сложных исследовательских задач внесут молодые поколения российских ученых и инженеров.

Также Владимир Путин заявил о необходимости непрерывного развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) для соответствия скорости современных изменений. Выступая на конференции AI Journey в штаб-квартире Сбера, президент подчеркнул важность постоянного движения вперед даже после достижения конкретных результатов.