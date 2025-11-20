Путин поручил оценивать регионы по внедрению ИИ

Опубликовано 20 ноября 2025, 23:271 мин.
Путин поручил оценивать регионы по внедрению ИИНовый показатель войдет в рейтинг цифровой трансформации
Владимир Путин заявил о необходимости оценивать деятельность регионов по внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующее поручение было дано во время выступления на конференции AI Journey.
Президент отметил, что цифровой прогресс продолжает набирать обороты. По его словам, в обозримом будущем появятся технологии, превосходящие возможности существующих систем. При это он выразил уверенность, что значительный вклад в решение сложных исследовательских задач внесут молодые поколения российских ученых и инженеров.
Также Владимир Путин заявил о необходимости непрерывного развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) для соответствия скорости современных изменений. Выступая на конференции AI Journey в штаб-квартире Сбера, президент подчеркнул важность постоянного движения вперед даже после достижения конкретных результатов.