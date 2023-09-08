Путин поручил создать льготы для производителей комплектующих для суперкомпьютеров

Путин поручил создать льготы для производителей комплектующих для суперкомпьютеровИ рассмотреть вопрос по финансированию использованию технологий
В России создадут льготы для производителей комплектующих деталей для суперкомпьютеров, сообщила Лента.ру со ссылкой на постановление кремля.
Данное поручение правительству РФ дал президент России Владимир Владимирович Путин, чтобы создать необходимые условия для развития суперкомпьютерных технологий, включая грантовую поддержку научным и технологическим компаниям.
Также для для создания и улучшения архитектуры суперкомпьютеров и нейросетей, Кабинету Министров РФ нужно рассмотреть вопрос по финансированию использованию технологий.
Доклад о проделанной работе, Кабинет Министров РФ должен подготовить до 1 декабря 2023 года.
Ранее мы сообщали, что суперкомпьютер, созданный в МГУ уже запущен и выполняет первые тестовые расчеты. Учёные ожидают первых результатов через 3 месяца