Путин поручил ускорить производство самолета «Байкал»

В частности, правительству предстоит принять меры для того, чтобы легкий многоцелевой самолет «Байкал» поступил в серийное производство не позднее 2026 года. В рамках поручения также будет разработана программа государственной поддержки для таких воздушных судов, что позволит сделать их конкурентоспособными на рынке, улучшив стоимость и летно-технические характеристики.

За выполнение поручения ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, который должен обеспечить реализацию поставленных задач до 15 февраля 2025 года.

Ранее, и.о. министра промышленности и торговли Хабаровского края Алексей Абросимов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил. что в Комсомольске-на-Амуре завершают строительство нового комплекса для производства легкомоторных самолетов «Байкал».