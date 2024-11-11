В России
Опубликовано 11 ноября 2024, 20:23
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Путин поручил ускорить производство самолета «Байкал»

До 2026 года
Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить разработки и производство самолетов для малой авиации, включая модель «Байкал». Соответствующие поручения были опубликованы на сайте Кремля по итогам Восточного экономического форума.
Путин поручил ускорить производство самолета «Байкал»

© Ferra.ru

В частности, правительству предстоит принять меры для того, чтобы легкий многоцелевой самолет «Байкал» поступил в серийное производство не позднее 2026 года. В рамках поручения также будет разработана программа государственной поддержки для таких воздушных судов, что позволит сделать их конкурентоспособными на рынке, улучшив стоимость и летно-технические характеристики.

За выполнение поручения ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, который должен обеспечить реализацию поставленных задач до 15 февраля 2025 года.

Ранее, и.о. министра промышленности и торговли Хабаровского края Алексей Абросимов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил. что в Комсомольске-на-Амуре завершают строительство нового комплекса для производства легкомоторных самолетов «Байкал».