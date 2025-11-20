Путин призвал активнее применять этические нормы в сфере ИИ

Опубликовано 20 ноября 2025, 20:471 мин.
Путин призвал активнее применять этические нормы в сфере ИИПрезидент выступил за снижение барьеров для разработчиков.
Владимир Путин заявил о необходимости более широкого использования кодекса этики в области искусственного интеллекта (ИИ). Выступая на конференции AI Journey, он подчеркнул важность применения «мягкого права» для регулирования этой сферы.
Президент указал на важность устранения административных и правовых барьеров, препятствующих созданию и внедрению отечественных технологий. Он отметил, что излишняя регламентация в других странах уже замедлила разработку новых продуктов.
Путин также сообщил о планах расширения экспериментальных правовых режимов, которые сейчас действуют в Москве и на Сахалине. В ближайшее время они будут распространены на всю территорию Дальнего Востока.
Ранее в российских компаниях стали формировать специализированные отделы для внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в бизнес-процессы. Эти подразделения, называемые офисами ИИ-трансформации, занимаются системным внедрением нейросетей.