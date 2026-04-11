Путин призвал ускорить внедрение ИИ во всех сферах

Опубликовано 11 апреля 2026, 15:49
Путин призвал ускорить внедрение ИИ во всех сферахПрезидент призвал не строить барьеры
Президент России Владимир Путин на совещании по искусственному интеллекту (ИИ) заявил о необходимости добиться повсеместного применения технологий ИИ. Также глава государства поставил задачу сформировать в стране полноценный рынок использования таких решений.
Путин подчеркнул, что регулирование в этой сфере нужно настроить так, чтобы оно служило стимулом для ускорения разработок, а не создавало барьеры. В противном случае, по его словам, Россия рискует отстать в экономическом, технологическом и социальном развитии. Президент отметил, что эта задача является приоритетной как для отечественного бизнеса, так и для властей всех уровней.
Ранее в России создали подкомиссию по развитию и внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Ее возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко.