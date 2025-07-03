Путин призвал ускорить внедрение робототехники в российскую промышленность

Опубликовано 03 июля 2025, 23:261 мин.
Путин призвал ускорить внедрение робототехники в российскую промышленностьПрезидент отметил низкий уровень роботизации в экономике
Президент России Владимир Путин заявил, что уровень использования робототехники в промышленности страны остается низким и требует существенного повышения. Он подчеркнул, что внедрение роботов является одним из важнейших направлений развития экономики.
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Глава государства отметил, что речь идет не только о повышении производительности, но и о решении кадровых проблем, а также улучшении безопасности на промышленных предприятиях. По его словам, роботизация поможет снизить зависимость от ручного труда и повысить эффективность производства.
Ранее Сбер, СберМобайл и челябинский «Завод роботов» начали сотрудничество для развития цифровых решений в промышленности. Соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера.