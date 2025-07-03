Путин призвал ускорить внедрение робототехники в российскую промышленность

Глава государства отметил, что речь идет не только о повышении производительности, но и о решении кадровых проблем, а также улучшении безопасности на промышленных предприятиях. По его словам, роботизация поможет снизить зависимость от ручного труда и повысить эффективность производства.

Ранее Сбер, СберМобайл и челябинский «Завод роботов» начали сотрудничество для развития цифровых решений в промышленности. Соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера.